"Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком

Об этом пишет экс-ведущая телеканала ZIK, владельцем которого стал соратник Медведчука Тарас Козак.

"400 журналистов в Киеве и Львове оказываются на улице. Никакой реакции спецслужб, правоохранительной системы, антимонопольного комитета, правительства, посольств ОБСЕ, НАТО, "Репортеров без границ", журналистских профсоюзов. Ноль реакции. Ни один топ-политик не высказался в защиту. У всех выборы. Баллотироваться нет смысла, если нет "пакета", купленного у Тараса Козака", - отмечает Даниленко.

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По ее словам, происходящее касается не медиа, а политической ситуации, которая "складывается так, что через год Россия будет не у порога, а во всех головах".

"Ни одна политсила не готова сейчас бороться против Медведчука. А он еще даже не в парламенте", - резюмирует Даниленко.

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