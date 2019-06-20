Инкассаторский автомобиль "Приватбанка" подорвали на Луганщине, - Попаснянская РГА. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Отмечается, что подрыв автомобиля был осуществлен ​​самодельным взрывным устройством.

Как сообщает пресс-служба банка, благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль.

Сотрудники банка не пострадали.

По информации банка, обломками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля.

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Сейчас на месте работает полиция.



Фото: сайт Попаснянской РГА

За любую информацию о лицах, которые организовали подрыв, "ПриватБанк" гарантирует выплату вознаграждения в размере 50 000 гривен.