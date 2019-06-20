Украина может пройти 2019 год без транша МВФ, - Рожкова

Об этом сказала заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"У нас нет такого, что нам транш нужен прямо сегодня или завтра… Мы видим, что 2019 год мы в принципе можем пройти. Важность следующего транша в том, чтобы он случился и подтвердил курс на реформы", - сказала Рожкова.

Однако она отметила, что Украине необходимо действиями подтвердить готовность выполнять существующую программу МВФ.

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Рожкова также сказала, что независимо от того, как завершится год, надо думать о новой программе. "Она должна быть более долгосрочной и подтверждать выбранный нами курс… Это должна быть программа расширенного финансирования EFF на три года. У нас $19,5 млрд резервов. До конца года мы должны выплатить чуть более $5 млрд по валютным обязательствам правительства", - отметила Рожкова.

По ее словам, резервов хватит, чтобы обслужить эти долги, критичной потребности в финансировании нет. "Более того, темпы развития экономики, несмотря на все заявления о дефолте, пока остаются относительно стабильными", - сказала Рожкова.

При этом она подчеркнула, что сотрудничество с МВФ открывает возможность привлекать финансирование от других МФО.