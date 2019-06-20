Зеленский издал Указ о создании Офиса президента

Указ №417/2019 обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, Зеленский постановил "образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины".

"Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий", - отмечено в указе.

Отмечается, что Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса.

Согласно указу, структура Офиса будет выгладить так:

Руководитель Офиса Президента Украины;

Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;

заместители Руководителя Офиса Президента Украины;

Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;

Первый помощник Президента Украины;

помощники Президента;

советники Президента;

Пресс-секретарь Президента Украины;

уполномоченные Президента Украины;

представители Президента Украины;

Кабинет Президента Украины;

Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины;

Директорат по вопросам правовой политики;

Директорат по вопросам внешней политики;

Директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;

Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;

Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;

Директорат по вопросам экономической политики;

Директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;

Директорат по вопросам информационной политики;

Департамент документального обеспечения;

Департамент по вопросам Государственного Протокола и церемониала;

Департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;

Департамент по вопросам обращений граждан;

Департамент доступа к публичной информации;

Департамент управления персоналом;

Департамент информационных технологий;

Департамент обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины;

Департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса Президента Украины;

Режимно-секретный департамент.

Также в указе сообщается, что первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность.

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Указом установлено, что штатное расписание Офиса Президента Украины утверждается Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины.

Кроме того, поручено руководителю Офиса Президента Украины подать в двухнедельный срок проект Положения об ОП.

"Руководителю Аппарата Офиса Президента Украины внести в установленном порядке предложения по: условиях оплаты труда работников Офиса Президента Украины; перечня должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установлению категорий должностей государственной службы в Аппарате Офиса Президента Украины", - отмечено в документе.

Указом поручено также образовать комиссию по реорганизации Администрации Президента Украины (далее - комиссия по реорганизации), определив председателем этой комиссии заместителя Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины - Руководителя Главного департамента документального обеспечения Стасенко Игоря Викторовича.

"Председателю комиссии по реорганизации:

1) утвердить персональный состав комиссии по реорганизации;

2) обеспечить осуществление в установленном порядке, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде, мероприятиях, связанных с реорганизацией Администрации Президента Украины", - сообщается в документе.

Также президент постановил работникам АП продолжать выполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.

Указом установлено, что финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Офиса Президента Украины осуществляет Государственное управление делами.

Условия оплаты труда работников Офиса Президента Украины должен определить Кабинету Министров.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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