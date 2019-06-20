Зеленский издал Указ о создании Офиса президента

Указ №417/2019 обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Согласно указу, Зеленский постановил "образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины".
"Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий", - отмечено в указе.
Отмечается, что Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса.
Согласно указу, структура Офиса будет выгладить так:
- Руководитель Офиса Президента Украины;
- Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;
- заместители Руководителя Офиса Президента Украины;
- Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;
- Первый помощник Президента Украины;
- помощники Президента;
- советники Президента;
- Пресс-секретарь Президента Украины;
- уполномоченные Президента Украины;
- представители Президента Украины;
- Кабинет Президента Украины;
- Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины;
- Директорат по вопросам правовой политики;
- Директорат по вопросам внешней политики;
- Директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
- Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
- Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
- Директорат по вопросам экономической политики;
- Директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
- Директорат по вопросам информационной политики;
- Департамент документального обеспечения;
- Департамент по вопросам Государственного Протокола и церемониала;
- Департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
- Департамент по вопросам обращений граждан;
- Департамент доступа к публичной информации;
- Департамент управления персоналом;
- Департамент информационных технологий;
- Департамент обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины;
- Департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса Президента Украины;
- Режимно-секретный департамент.
Также в указе сообщается, что первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность.
Указом установлено, что штатное расписание Офиса Президента Украины утверждается Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины.
Кроме того, поручено руководителю Офиса Президента Украины подать в двухнедельный срок проект Положения об ОП.
"Руководителю Аппарата Офиса Президента Украины внести в установленном порядке предложения по: условиях оплаты труда работников Офиса Президента Украины; перечня должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установлению категорий должностей государственной службы в Аппарате Офиса Президента Украины", - отмечено в документе.
Указом поручено также образовать комиссию по реорганизации Администрации Президента Украины (далее - комиссия по реорганизации), определив председателем этой комиссии заместителя Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины - Руководителя Главного департамента документального обеспечения Стасенко Игоря Викторовича.
"Председателю комиссии по реорганизации:
1) утвердить персональный состав комиссии по реорганизации;
2) обеспечить осуществление в установленном порядке, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде, мероприятиях, связанных с реорганизацией Администрации Президента Украины", - сообщается в документе.
Также президент постановил работникам АП продолжать выполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.
Указом установлено, что финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Офиса Президента Украины осуществляет Государственное управление делами.
Условия оплаты труда работников Офиса Президента Украины должен определить Кабинету Министров.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.