С начала суток враг осуществил 6 обстрелов: один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга в Минобороны сообщил спикер ведомстваполковник Александ Мотузяник.

Так, в 4:15 утра противник осуществил огневой налет на позиции Объединенных сил в районе н.п. Травневе, потратив десять мин 120-го калибра: "Огонь велся с направления с. Гольмовского, наши защитники ответили противнику огнем из гранатометов и стрелкового оружия".

Мотузяник также сообщил, что в 6:00 утра враг выпустил шесть мин этого же калибра неподалеку от Новолуганское и две мины калибра 82 мм в сторону защитников н.п. Майорск.

Кроме того, вражеские выстрелы из стрелкового оружия фиксировались ночью и утром вблизи Луганского, Павлополя и Марьинки, где российско-оккупационные войска применяли гранатометы.

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Подразделения Объединенных сил вели огонь из штатного вооружения, без ведения огня из запрещенных калибров.

"Вследствие этих обстрелов с начала текущих суток один украинский военнослужащий получил ранение, и еще один получил боевую травму", - сообщил спикер Минобороны.

Также он отметил, что по состоянию на сейчас украинские защитники продолжают надежно контролировать противника по всей линии соприкосновения.