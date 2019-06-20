Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, - Юрчишин о возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа"

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно. Практически - нужно заходить в переговоры, но в переговоры о создании коалиции. А это происходит тогда, когда люди отдали свой голос, проголосовали на выборах и сформировали новый состав ВР. До этого момента это все остается, действительно, теоретическим. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой поставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.

Он исключил факт объединения политических сил и отметил, что речь может идти о партнерстве.

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"Объединение политических сил вообще не предусматривает украинское законодательство, но формирование партнерства, то есть коалиции для осуществления программ, которые согласуют между собой политические силы. Это может быть одна, две, три, сколько угодно, сколько пожелает украинский народ, и сколько политических сил для себя поставят интересы Украины выше своих партийных интересов", - добавил он.

Если анализировать программу партии "Слуга народа", то "выжимка", которая сейчас доступна, в принципе, в большинстве, соответствует положениям партии "Голос", отметил Юрчишин.