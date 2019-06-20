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20.06.19 14:50

Украина сможет получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, если выполнит 5 условий, - Мингарелли

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR 500 млн уже до конца 2019 года, выразил надежду глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

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"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR 500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", - сказал Мингарелли в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - проинформировал Мингарелли.

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