Для разблокирования работы ТКГ должны сделать шаги и Украина, и подконтрольные РФ силы, - Мингарелли

Об этом сказал Мингарелли в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается действий, которые могут способствовать работе минской группы, то мы считаем, что не только Украина должна делать первые шаги, они также должны быть сделаны второй стороной. Ибо события происходившие, я имею в виду и захват украинских государственных предприятий, и введение рубля, как платежного средства, на оккупированных территориях... неприемлемы", - сказал Мингарелли.

По его словам, ЕС не поддерживал введение блокады. "Мы всегда считали, что поддержка экономической связи между двумя сторонами является очень важным фактором, который может способствовать улучшению стандартов жизни и дальнейшей реинтеграции этих граждан обратно в украинское общество", - пояснил дипломат.

Мингарелли также напомнил, что Брюссель всегда выступал также и за выплату пенсии и необходимых социальных выплат гражданам, находящимся на оккупированной территории Донбасса.

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