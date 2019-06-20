Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. СКРИНШОТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 20 июня, уже в 17-й раз в Москве проходит традиционная "Прямая линия", в которой хозяин Кремля отвечает на вопросы жителей РФ, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этом году в колл-центр поступило полтора миллиона вопросов.

Во время трансляции на экране всплывали различные вопросы насчет экологии, ЖКХ, произвола силовиков, низких зарплат и пенсий. Однако, многие неудобные вопросы так и остались без ответа.

В частности, авторы обращений интересовались, собирается ли президент РФ досрочно покинуть свой пост, не может ли он одолжить денег или помочь с закупкой дров.

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Скриншот: телеканал "Дождь"/Facebook