Начнем с декоммерциализации СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства также заявил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию