"Это все уже в прошлом", - Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины и запрет на использование иностранной ткани для пошива школьной формы

"Наша команда в Администрации президента также не теряет времени – мы провели полную инвентаризацию указов президента – того, что невозможно было вынести из администрации", - сказал Зеленский в ходе встречи с бизнесом в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничениях для нотариусов на установление цен за свои услуги, а также о запрете использования иностранной ткани для пошива школьной формы, уточнил президент.

"Это все уже в прошлом", - подчеркнул Зеленский.

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