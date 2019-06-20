Начался прием заявок в национальную сборную на Играх Непокоренных-2020

Как сообщает Цензор.НЕТ, отбор анкет стартовал 14 июня.

В этом году в сборную попадет на 5 человек больше, чем в прошлом - международный Фонд Игорь Непокоренных увеличил украинскую квоту с 15 до 20 участников.



Регистрация участников отбора в сборную Украины продлится до 20 июля на официальном сайте Игр Непокоренных в Украине. После регистрации участники отбора будут приглашены на спортивные тестирования во Львове, Одессе и Киеве по выбору участника.

Спортивные тестирования - первое знакомство участников с дисциплинами Игр Непокоренных и тренерским составом сборной. Это не соревнование, а возможность для участников попробовать себя в нескольких видах спорта под присмотром профессиональных тренеров и врачей и выбрать лучший для себя.



Участники спортивного тестирования допускаются к финальному этапу отбора - Национальным Играм Непокоренных, которые пройдут в Киеве 8 сентября.



После завершения Национальных Игр отборочная комиссия в течение 6 недель выберет и объявит окончательный состав сборной 17 октября.

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Принять участие в нынешнем отборе могут все действующие военнослужащие и ветераны сектора безопасности и обороны Украины, а также добровольцы, которые получили ранения, были травмированы или заболели во время или в результате исполнения своих служебных обязанностей в зоне боевых действий на территории АТО/ООС, а также в ходе миротворческих операциях Украины с 1991 года.



Избрание сборной на Игры Непокоренных 2020 будет происходить по обновленным критериям, переданными украинскому оргкомитету Фондом Игорь Непокоренных.

Основную роль в отборе будет играть влияние Игорь Непокоренных на психологическую и физическую реабилитацию участников, а также их мотивация и поддержка ценностей Игр. Спортивные достижения будут учитываться, но будут иметь меньший вес в принятии решающего значения. .

Игры Непокоренных - это крупнейшие в мире международные соревнования для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания, выполняя свои служебные обязанности. Каждые Игры объединяют сотни бойцов и их семей, становятся площадкой для взаимной поддержки и обмена опытом, свидетельством несокрушимости духа защитников для тысяч зрителей, наблюдающих за их соревнованиями с трибун. Украина присоединилась к Играм Непокоренных в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто.

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