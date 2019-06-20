Со стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий

"Никаких последствий для Украинской православной церкви это собрание не имеет", - сказал он на брифинге, озвучив позицию ПЦУ по проведению 20 июня во Владимирском соборе собрания духовенства и мирян во главе с почетным патриархом Филаретом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Архиепископ также отметил, что, по его мнению, со стороны Константинополя будет высказано огорчение из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ.

"Но никаких вещей, которые бы ухудшили положение Православной церкви Украины, со стороны Константинополя, очевидно, не будет... Со стороны Константинопольского патриархата документ, который предоставлен (Томос. - Ред.), не будет отозван", - добавил он.

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Архиепископ Евстратий подчеркнул, что нет никаких оснований для Константинополя применять какие-либо санкции к Украинской церкви.

Как сообщалось, собрание, проведенное в четверг почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.