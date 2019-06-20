Совет ЕС продлил "крымские санкции" еще на год

Данное решение было принято в четверг в Брюсселе, сообщает Евросовета в Twitter.передает Цензор.НЕТ.

"20 июня 2019 года Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - сообщается на сайте Совета.

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Санкционные меры предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из оккупированного Крыма, а также блокируют любые инвестиции в полуостров; запрет на туристические услуги в Крыму: европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

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