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20.06.19 16:16

Совет ЕС продлил "крымские санкции" еще на год

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить "крымские санкции" еще на один год.

Совет ЕС продлил "крымские санкции" еще на год

Данное решение было принято в четверг в Брюсселе, сообщает Евросовета в Twitter.передает Цензор.НЕТ.

"20 июня 2019 года Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - сообщается на сайте Совета.

Совет ЕС продлил крымские санкции еще на год 01

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Санкционные меры предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из оккупированного Крыма, а также блокируют любые инвестиции в полуостров; запрет на туристические услуги в Крыму: европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

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