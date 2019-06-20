На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская компания "Транснефть".
Превышение норм по хлорорганике было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте Адамова застава, через который нефть поступает в Польшу.
Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.
Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня.
"Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня", - пояснили в Транснефти.
В компании уточнили "со слов белорусских коллег", что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Беларуси.