На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская компания "Транснефть".

Превышение норм по хлорорганике было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте Адамова застава, через который нефть поступает в Польшу.

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня.

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"Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня", - пояснили в Транснефти.

В компании уточнили "со слов белорусских коллег", что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Беларуси.

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