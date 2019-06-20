Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас Украина отдает из-за долгов около 30% бюджета и платит "бешеные проценты".

По его словам, стремительное развитие в таких условиях невозможно.

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Также Президент заверил, что будет продолжена европейская интеграция Украины и формирование положительного имиджа нашей страны в мире.

"Сюда (в Украину. - Ред.) должна стоять очередь из инвесторов ... Убежден, что уже через 3-4 года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business", - подчеркнул глава государства.

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