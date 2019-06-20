Путин допустил возможность обмена пленных моряков

Об этом глава Российской Федерации заявил во время "прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе, и прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что вопросом обмена занимался его кум, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. По словам президента РФ, Медведчук недавно был в России и ставил "вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в результате инцидента недалеко от Керченского пролива, ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ".

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Последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.