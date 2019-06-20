Зеленский назвал "трешем" действующий Жилищный кодекс

Это произошло на встрече главы государства с бизнесом в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".

"Также безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Я хочу процитировать вам еще один Кодекс, он начинается такими словами: "В результате победы Великой октябрьской социалистической революции... воплощая в жизнь ленинские идеи... Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства". Как вам?" - спросил глава государства.

Он выразил удивление тем, что этот документ до сих пор регулирует жилищные отношения в Украине.

"Извините, это трэш. И это должно уйти в историю. Я верю в украинца и в его способность свободно принимать правильные современные решения. Поэтому декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут нашим приоритетом эти 5 лет", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что в Украине действует закон № 5464-X с официальным названием "Жилищный Кодекс Украинской ССР". В 1983 году его приняла Верховная Рада УССР. С тех пор в документ вносились изменения 30 раз.

Кодекс Украины о труде № 322-08 Верховная Рада УССР приняла в 1971 году. В документ вносили изменения 90 раз.

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