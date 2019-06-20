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20.06.19 17:12

Сотрудник "Укрзализныци" задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках защиты бизнеса и противодействия коррупции выявили в Днепре на получении неправомерной выгоды директора по коммерческим вопросам одного из предприятий акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что руководитель учреждения требовал от представителя коммерческой структуры сто сорок тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать предпринимателю в перечислении средств за поставленные комплектующие к тепловозам на сумму почти миллион четыреста тысяч гривен.

Правоохранители задержали фигуранта производства в областном центре во время получения сорока тысяч гривен - части неправомерной выгоды. Разоблаченная сотрудниками СБУ незаконная деятельность могла негативно сказаться на режиме работы объекта критической инфраструктуры из-за задержек с поставками комплектующих материалов. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились совместно с Генеральной прокуратурой и полицией города Киева".

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Сотрудник Укрзализныци задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ 01
Сотрудник Укрзализныци задержан при получении 40 тыс. грн взятки в Днепре, - СБУ 02

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