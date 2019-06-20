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20.06.19 17:12

Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что через 3-4 года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business.

Зеленский: Украина через 3-4 года может войти в Топ-10 рейтинга Doing Business

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в Топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - сказал он.

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Напомним, в общем рейтинге Doing Business-2019 Украина заняла 71 место среди 190 стран, что на пять позиций выше, чем в прошлом году. 

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