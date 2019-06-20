Чиновник Госслужбы труда задержан в Одесской области при получении $5 тыс. взятки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей лысенко.
Он отметил: "Генеральной прокуратурой Украины совместно с Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве, и Управлением защиты экономики в Одесской области ДЗЭ ЧП Украины 19.06.2019 задержан исполняющий обязанности начальника отдела ГУ Гоструда в Одесской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов США.
Задержанный работник контролирующего органа требовал и получил указанную сумму средств от представителя частного предприятия за непривлечение к административной ответственности по выявленным в ходе проверки нарушениям в деятельности заведения общественного питания.
Сейчас запланировано сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.