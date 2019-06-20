Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в депутаты, но из политики не уходит

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Политик думает о следующих выборах, государственный деятель - о судьбе будущих поколений.

Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно.

Будучи народным депутатом, избранным в трагическом 2014 году, я разделил ответственность за судьбу Украины с товарищами по фракции "Народный Фронт".

Враги Украины оценили мою работу и мой вклад в дело обеспечения безопасности Украины, создание добровольческих батальонов и противодействие агрессору в сфере пропаганды и раскола страны.

Службой безопасности Украины была сорвана попытка покушения на меня, задержаны и отданы под суд двое подозреваемых в попытке моей ликвидации.

Материалы дела о покушении на мою жизнь стали официальными доказательствами для Гаагского трибунала по обвинению Российской Федерации в нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма.

В России на меня заведены фейковые уголовные дела и решением Басманного суда Москвы я объявлен в розыск.

Впрочем, я всегда расценивал это как своего рода награду и оценку моей борьбы.

Сотни раз мной были получены разного рода угрозы, что было вызовом для меня и моей семьи, но никогда не останавливало. Так же, как угрозы не могли остановить Амину Окуеву, Николая Березового и десятки других Героев Украины, которые сложили свои головы, не потеряв чести.

Я был и остаюсь неравнодушным человеком. За время моей работы в парламенте, мной и командой моих помощников рассмотрено 2069 обращений граждан, по результату чего направлено 2622 депутатских обращений.

Вместе с тем, мной лично, а также в соавторстве с коллегами, было внесено 162 законопроекта и постановления, 24 из которых были одобрены и вступили в силу.

Я горжусь тем, что мне выпала честь проводить в парламенте законы "О Национальной полиции", "Об уголовных проступках", "О трансплантации".

Конечно, не все задуманное удалось реализовать. Были в моей работе и ошибки. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Ряд законопроектов и концепций, разработанных с моим участием, будут приняты уже будущим парламентом.

В первую очередь, это концепция территориальной обороны Украины на основе миллионов хорошо обученных и подготовленных добровольцев, способных сорвать планы агрессора по полномасштабному наступлению на землю нашей Родины, по примеру эстонского "Kaitseliit".

Во-вторых, это комплексные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на укрепление защиты прав граждан при одновременном повышении качества расследования уголовных производств.

В-третьих, это законопроект 8457 "О защите свидетелей и участников уголовного производства". Без его обновления невозможна реальная и эффективная борьба с организованной преступностью и высокопоставленной коррупцией.

В-четвертых, законопроект 3726 "О частной детективной деятельности", который, по моему убеждению, нужен нашей стране.

В-пятых, это законопроект 2651 "Об уголовной ответственности за подкуп участников массовых акций".

Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде.

Я не ухожу из украинской политики.

Я продолжу свою работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", одним из учредителей которого я являюсь.

Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с российской агрессией, враждебной пропагандой и угрозой реванша.

На сегодня все эти факторы представляют собой наибольшие риски для нашей государственности и безопасного будущего наших детей.

Уверен, что Украину и украинский народ впереди ждет блестящее будущее.

Наша страна восстановит территориальную целостность и будет безопасным, богатым, процветающим государством - региональным европейским лидером".

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