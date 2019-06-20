Климкин завил, что не будет баллотироваться в Раду из-за отсутствия команды единомышленников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Почему я не пошел в Раду? Все очень просто: команду единомышленников не нашел. То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный, кто знает. Может, и нет. А идея идти по мажоритарке (там, где, собственно, я живу), которая мне казалась довольно симпатичной, закончилась бы тем, что я оказался бы в Раде, в которой уже все поделено и решено. Хотелось большего. И так, чтобы людям в глаза потом смотреть было не стыдно", - написал Климкин.

Глава МИД добавил, что после завершения каденции министра будет работать над воплощением новых идей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое, - Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах