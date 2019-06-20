Детективы ГБР проводят обыски в Минздраве в рамках дела о хищении средств при реконструкции института рака, - Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Она отметила: "Да, действительно Государственным бюро расследований совместно с ГУБКОП СБ Украины проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр МЗ" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения Украины, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ГП "ГСЦ МЗ Украины" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, выделенные Правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе города Киева ".

Досудебное расследование продолжается.

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