КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Указ Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Конституционный Суд Украины, решая поднятые в конституционном представлении вопросы, исходит, в частности, из того, что Верховная Рада Украины (VII созыва) 21 февраля 2014 внесла изменения в Конституцию Украины. В частности, изменила редакцию статьи 83, дополнила ее положениями о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, и редакцию статьи 90, наделив Президента Украины правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в случае невыполнения требований статьи 83 Конституции Украины относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

Вместе с тем, отмечается в Решении КСУ, Верховная Рада (VIII созыва), избранная на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, в течение срока своих полномочий не возобновила в Регламенте Верховной Рады правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, с которым связывается начало отсчета месячного срока формирования новой коалиции депутатских фракций и конституционное право Президента досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если такая коалиция депутатских фракций не сформирована в Украине.

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В результате возник конституционный конфликт между Президентом Украины и Верховной Радой Украины относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Основной Закон Украины не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а Регламент Верховной Рады, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

В решении суда отмечается, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ; народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть вторая статьи 5 Конституции Украины). Это принципиальное положение конкретизируется предписанием статьи 69 Конституции Украины о том, что народное волеизъявление осуществляется через выборы.

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Конституцийний Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного Суда Украины.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".