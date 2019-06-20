Суд арестовал участок земли на Институтской, строительство мемориала Героев Небесной Сотни запрещено до окончания следственного эксперимента

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщество "Адвокатской совещательной группы" в Facebook.

"Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на участок ул. Институтской (место расстрела протестующих). Пострадавшие ожидают продолжения активного проведения следственных экспериментов по делам Майдана", - сказано в сообщении.

Таким образом, до окончания следственного эксперимента на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 мая в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

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При этом начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Мемориала Героев Небесной Сотни начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.

17 мая в междепутатском объединении "За Киев" состоялось обсуждение при участии всех сторон конфликта. Музей Майдана обратился к Горбатюку с просьбой дать однозназночный ответ о сроках переноса строительства или о невозможности строительства в ближайшем будущем. В таком случае Музей сможет искать пути для решения финансовых вопросов с подрядчиком строительства, которому уже уплачен аванс.

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На следующий день, 18 мая, на улице Институтской в ​​Киеве и Аллее Героев Небесной Сотни активисты националистической организации С14 снесли забор, который является подготовительным этапом к строительству мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.