Полиция открыла 6 дел о нарушениях на выборах

Об этом заявил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции.

"С начала избирательной кампании в полицию поступило 203 сообщения о нарушениях. Среди них наиболее многочисленные - это подкуп избирателей - 50 фактов и нарушение установленных правил агитации - 111 фактов. По информации из этих сообщений следователи полиции открыли 6 уголовных производств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, полицейские составили семь протоколов о совершении административных правонарушений.

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"Кроме этого, для отработки алгоритма действий при обеспечении общественной безопасности на выборах в ближайшее время во всех территориальных подразделениях Национальной полиции пройдут учения", - сказано в сообщении.