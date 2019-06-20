1 украинский воин ранен, 1 получил боевую травму, наемники РФ применили минометы возле Травневого, Майорска, Новолуганского и Новозвановки, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил, из них:

вблизи населенного пункта Павлополь, с направления н.п. Украинское - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Марьинки, с направления населенного пункта Трудовской - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

возле Луганского, с направления Калиновки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Травневе, с направления н.п. Гольмовской - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Майорск, с направления Горловки - из 82-мм миномета;

окраины Новолуганского, с направления н.п. Байрак - из миномета калибра 120 мм;

Новозвановку, с направления н.п. Калиновое - из 120-мм минометов и автоматических гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий ранен, еще один - получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

19 июня наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты нарушений режима тишины зафиксировано вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Пески, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Гнутово, Луганское, Зайцево, Попасная, Крымск, Светлодарск, Новотошковское и Пивденное.

19 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 10 краж, 1 грабеж, 11 фактов хранения наркотических веществ, 7 фактов связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами.

По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 8 человек. Выявлено 29 административных правонарушений.

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало почти 22 тыс. человек и 2 500 транспортных средств. Около 23 тыс. человек и 2 600 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 38 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.