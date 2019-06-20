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20.06.19 20:39

1 украинский воин ранен, 1 получил боевую травму, наемники РФ применили минометы возле Травневого, Майорска, Новолуганского и Новозвановки, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

сводка,оос

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил, из них:

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

Вследствие вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий ранен, еще один - получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

19 июня наемники РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты нарушений режима тишины зафиксировано вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Пески, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Гнутово, Луганское, Зайцево, Попасная, Крымск, Светлодарск, Новотошковское и Пивденное.

19 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 10 краж, 1 грабеж, 11 фактов хранения наркотических веществ, 7 фактов связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами.

По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 8 человек. Выявлено 29 административных правонарушений.

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало почти 22 тыс. человек и 2 500 транспортных средств. Около 23 тыс. человек и 2 600 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 38 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

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