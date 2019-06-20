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20.06.19 20:45

Посольство США призвало тщательно расследовать убийство черкасского журналиста Комарова

Посольство США в Украине призвало к тщательному расследованию убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

вадим,комаров

Как передает Цензор.НЕТ, об  говорится в официальном твиттере посольства. 

"Мы глубоко опечалены известием о смерти черкасского журналиста Вадима Комарова, и мы солидарны с украинским народом в ожидании тщательного, прозрачного расследования нападения на него", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, черкасский журналист Вадим Комаров умер в ночь на четверг 20 июня. Он находился в коме 46 дней после жестокого избиения 4 мая.

Полиция Черкасской области заявила, что отрабатывает три основные версии убийства Комарова, но личность нападавшего не установлена.

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