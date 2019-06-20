По делу об уклонении от уплаты налогов наложен арест на изъятые товары и денежные средства в сумме более 11,4 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших схему уклонения от уплаты налогов при импорте в Украину фруктов.

В частности, фигуранты создали ряд подконтрольных субъектов, по которым ввозили на территорию Украины фрукты и документально отражали их реализацию в адрес фиктивных предприятий. А фактически товар реализовывали за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в г. Киеве по месту расположения офисных, складских и жилых помещений фигурантов, из незаконного оборота изъята партия наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 10,5 млн грн, партия фруктов общей стоимостью более 930 тыс. грн, документы подконтрольных предприятий и их печати, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности.

С целью обеспечения возможности погашения нанесенного государству ущерба в соответствии с постановлением суда на изъятые денежные средства и ТМЦ на общую сумму более 11,4 млн грн наложен арест.

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