Евросоюз обеспокоен движением военных грузовиков, въезжающих из России на неподконтрольные территории

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованной в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены зафиксированным СММ движением грузовых автомобилей из-под российско-украинской государственной границы в неподконтрольные правительству территории. Военные грузовики, обнаруженные СММ 14 июня, курсировали туда и обратно между железнодорожной станцией и складом в неподконтрольному правительству Суходольске вблизи российско-украинской государственной границы, что увеличивает наше беспокойство и вызывает новые вопросы", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе также заявили об осуждении "каких-либо ограничений, влияющих на свободу передвижения СММ, что в основном происходит на неподконтрольных правительству блокпостах на юге Донецкой области и вблизи российско-украинской государственной границы в Луганской области": "Эти рестрикции ограничивают способность Миссии комплексно мониторить эти районы", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беспилотник наблюдателей на оккупированном участке границы с РФ зафиксировал разгрузку вагонов в военные грузовики, - ОБСЕ

"Мы поддерживаем намерения СММ открыть дополнительные передовые базы наблюдения с целью усиления своего присутствия в регионе, а также призываем к обеспечению гарантий безопасности, которые позволят реализовать эти планы", - говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли школу и магазин в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ