В Киеве налоговиками из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.3 ст. 229 УК Украины была установлена группа лиц, в т.ч. один из местных ФЛП, которые организовали схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В частности, фигуранты покупали импортируемые по заниженной таможенной стоимости из Китая и США мобильные телефоны, ноутбуки, настольные персональные компьютеры, планшеты, смарт-часы известной торговой марки и аксессуары к ним и реализовывали их оптом и в розницу за наличный расчет.

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Реализацию товаров фигуранты осуществляли на территории г. Киева, Киевской и Черновицкой областей, в т.ч. в магазинах и торговых сетях, незаконно используя знаки для товаров и услуг известной торговой марки и ее фирменное наименование.

При этом в бухгалтерском и налоговом учете отражались недостоверные данные.

По результатам проведенных мероприятий в Киеве из незаконного оборота изъята партия мобильных телефонов, оборудования и аксессуаров известной торговой марки на сумму 2,6 млн грн, а также черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности фигурантов.

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Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.