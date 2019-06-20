В связи с решениями "собора" Филарета 24 июня соберется синод Православной церкви Украины

Об этом на брифинге в Киеве заявил архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Lb.ua.



"Произошло отделение небольшой части тех, кто принадлежал к единой поместной Украинской православной церкви в новую структуру, которая для того, чтобы подтвердить свои возможности и полномочия, присваивает себе историческое название УПЦ Киевского патриархата, но такой не является и быть не может", – подчеркнул он.

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Архиепископ отметил, что окончательное решение по поводу почетного патриарха Филарета, архиепископа Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева), епископа Валуйского Петра (Москалева) и других участников собрания УПЦ КП примут на синоде.



Заседание синода пройдет в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.



Евстратий призвал не называть произошедшее расколом.



"Раскол происходит, когда церковь разделяется из-за важных догматических или канонических вопросов. А когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в России с шестью приходами, собирают собрание, где принимает участие 200 человек, но реально их было меньше, то это отделение, а не разделение или раскол", – пояснил он.



Архиепископ добавил, что санкций или наказаний по отношению к участникам собора не будет, однако у почетного патриарха Филарета не будет никаких полномочий в рамках Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.