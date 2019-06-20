Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.06.19 21:38

В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Вечером 20 июня участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии.

В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.

Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение. Следует отметить, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Причиной такого радикального поведения и недовольства людей стало то, что что российский депутат  Гаврилов, в качестве ведущего сессии, сел в кресло председателя парламента Грузии.

Российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране. 

В настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны. Граждане продолжают прибывать к месту проведения акции.

Оппозиция дала правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 01
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 02
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 03
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 04
В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100