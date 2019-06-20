В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия-онлайн.

Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение. Следует отметить, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.



Причиной такого радикального поведения и недовольства людей стало то, что что российский депутат Гаврилов, в качестве ведущего сессии, сел в кресло председателя парламента Грузии.

Российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране.

В настоящее время в центре Тбилиси и других городах страны проходят массовые акции протеста против оккупации и действий российской стороны. Граждане продолжают прибывать к месту проведения акции.

Оппозиция дала правящей партии срок в 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. После истечения срока участники акции ворвались на территорию парламента.

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