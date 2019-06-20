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20.06.19 21:56

Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" : объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе.

Одно из требований к кандидату - опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сферах управления объектами государственной собственности, управления публичными финансами - не менее трех лет.

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Предлагаемая зарплата по данной вакансии - 30 тыс.грн + надбавки за ранг госслужащего и интенсивность работы

Напоминаем, Зеленский 11 июня освободил от должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил врио Сергея Борзова.

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