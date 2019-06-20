При расследование дела о нападении на журналиста Комарова собран видеоматериал со 100 камер, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Мы отрабатываем три основные версии нападения на журналиста, это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.

В рамках проведения следственно-розыскных мероприятий был отработан маршрут движения потерпевшего в день нападения на него, собрано видео с около 100 частных камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту его движения. Благодаря которым мы имеем видео изображения подозреваемого, поэтому обращаюсь к черкассщанам помочь следствию идентифицировать лицо, которое попало в объективы камер видеонаблюдения.

Кстати, как я отмечал в прошлом году, уровень развития программы "Безопасный город" в Черкассах находится на том же уровне - камеры видеонаблюдения города вообще отсутствуют.

Спасибо местным гражданам, которые предоставили нам возможность получить информацию от их частных видеокамер.

Могу отметить, что полиция сегодня имеет наработки, которые в дальнейшем позволят установить заказчиков и исполнителей этого ужасного преступления".

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".