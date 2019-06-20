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20.06.19 22:32

Ректор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу. ВИДЕО

Ректор Киевского национального университета Леонид Губерский пообещал студентам, которые пришли к его приемной отменить указ о принятии на работу эас-заместителя главы АП времен Януквоича Андрея Портнова.

Ректор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке экс-замминистра образования Инна Совсун. 

Она отметила: "Ректор Университета Шевченко Леонид Губерский только что на встрече со студентами пообещал отменить приказ о назначении Портнова профессором в КНУ".

Позже он подписал такой приказ

Ректор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу 01

Псоле этого студенты покинули здание университета.

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Ранее стало известно о том, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский взял на работу экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Студенты пообещали отреагировать на это.

Вечером 20 июня под стенами центрального корпуса КНУ состоялась акция.

После чего студенты зашли в помещение и остались ждать ректора. 

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