Ректор КНУ Губерский отменил приказ о принятии Портнова на работу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке экс-замминистра образования Инна Совсун.

Она отметила: "Ректор Университета Шевченко Леонид Губерский только что на встрече со студентами пообещал отменить приказ о назначении Портнова профессором в КНУ".

Позже он подписал такой приказ

Псоле этого студенты покинули здание университета.

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Ранее стало известно о том, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский взял на работу экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Студенты пообещали отреагировать на это.

Вечером 20 июня под стенами центрального корпуса КНУ состоялась акция.

После чего студенты зашли в помещение и остались ждать ректора.