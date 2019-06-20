На Буковине пограничник после конфликта ударил офицера ножом в спину, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, имеющего признаки тяжкого телесного повреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице", - говорится в сообщении.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 Уголовного Кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении начальника).

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В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.