LEGO еще два года бесплатно поставит игровые наборы для украинских первоклассников, - Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"Сегодня мы видим, что игровые методики обучения с LEGO действительно работают - учителя используют наборы когда изучают с учениками сложение и вычитание, а также во время физкультминуток. Все отмечают, что эти методики действительно дают возможность наглядно и доступно объяснить детям материал, раскрыть их умения, научиться работать в команде, договариваться, предлагать новые нестандартные решения. Мы благодарны LEGO Foundation, что они увидели пользу, которую дали эти подходы учителям, и согласились продолжить программу еще на следующие 2 года", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она рассказала, что в целом для первоклассников 2019-2020 учебного года предполагается примерно 50 крупных грузовых машин - траков - с наборами LEGO.

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"Если мы берем объемы по аналогии с прошлым годом, то речь идет о 51 траке. Восемью грузовиками в Украину прибудут наборы LEGO "6 кирпичиков", в еще 43 траках будут везти наборы "LEGO Play Box", - пояснила министр.

Таким образом, предполагается, что наборы LEGO "6 кирпичиков" прибудут в Украину ориентировочно в конце сентября, а будут развезены в школы до середины октября. Также в первой доставке с восемью грузовиками наборов LEGO "6 кирпичиков" будет завезено и почти 13 траков "LEGO Play Box". Еще 13 траков "LEGO Play Box" прибудут в Украину в ноябре этого года, остальные будут поступать в марте 2020 по аналогии с нынешними поставками.

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С 2018 года тренерами The LEGO Foundation были проведены тренинги по внедрению игровых и деятельностных методов обучения для 22 000 тыс учителей начальной школы и 4000 тыс воспитателей учреждений дошкольного образования.