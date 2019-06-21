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21.06.19 00:24

"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава

Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен - заявил один из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава на акции перед парламентом.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия.онлайн.

 По словам Угулава, грузинский народ не простит "Грузинской мечте" происшедшее сегодня.

"Никто не простит им ущемление самолюбия, и сегодня грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен. Это увидит Иванишвили, человек, который возит свои деревья, какие необходимы отношения с реальными людьми, что болит у реальных людей в Грузии. Увидит, почувствует, и ему придется уступить, придется уступить власть, и если не сделает этого по своей воле, обязательно, мы не устанем, и до конца, по нашему закону, нашей конституции, покажем им, где раки зимуют"- заявил Гиги Угулава.

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Перед парламентом в эти минуты идет акция. Участники акции протестуют против визита российских депутатов в Грузию.

Вчера для участия в Межпарламентской ассамблее православия в Грузию приехали депутаты российской Думы. Сегодня коммунист-депутат Сергей Гаврилов известный антигрузинскими настроениями, обратился к членам ассамблеи из кресла председателя парламента Грузии.

Этот факт вызвал особый протест общества. Оппозиция и гражданские активисты вошли в зал заседания демаршем, и не дали российским депутатам возможность продолжить заседание. Гаврилову и его коллегам пришлось покинуть гостиницу, и их отвезли в аэропорт в сопровождении усиленного эскорта.

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