В результате протестов в Тбилиси пострадало 52 человека, - Минздрав Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается о 14 пострадавших среди участников акции и 38 пострадавших среди правоохранителей.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.