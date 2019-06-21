Полицейский спецназ применяя водометы и слезоточивый газ оттеснил протестующих от парламента Грузии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Полицейский спецназ применяя водометы, слезоточивый газ и резиновые пули оттеснил участников акции от парламента.
Правоохранители разобрали палатки, установленные протестующими у здания законодательного органа.
Как видно на кадрах, которые передают грузинские телеканалы, на улицах, прилегающих к центральному проспекту Тбилиси, проходит преследование и задержания протестующих.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.