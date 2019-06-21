Враг за сутки 18 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены и травмированы четверо украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- два раза Павлополь - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета;
- трижды Водяное - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- окраины Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета;
- населенный пункт Березовое - из стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Чермалык - из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;
- Пищевик - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:
- населенный пункт Крымское - из стрелкового оружия;
- район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- Травневе - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Майорска - из 82-мм миномета;
- Новолуганское - из миномета калибра 120 мм;
- населенный пункт Новозвановка - из120-мм миномета и автоматического гранатомета.
"За минувшие сутки трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.
По данным разведки 20 июня двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.
С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центе ОС.