В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает грузинское издание Fortuna, в больницу с ранением резиновой пулей, выпущенной из полицейского оружия, с проспекта Руставели забрали журналистку.
По предварительным данным, девушка потеряла глаз.
Всего пострадало около 70 человек.
Для разгона демонстрантов использовались также водяные пушки. Раненая девушка - не единственный журналист, пострадавший во время протестов.
Протестующие на проспекте разогнаны по разным частям улицы, остались только небольшие группки.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.