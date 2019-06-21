В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает грузинское издание Fortuna, в больницу с ранением резиновой пулей, выпущенной из полицейского оружия, с проспекта Руставели забрали журналистку.

По предварительным данным, девушка потеряла глаз.

Всего пострадало около 70 человек.

Для разгона демонстрантов использовались также водяные пушки. Раненая девушка - не единственный журналист, пострадавший во время протестов.

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Протестующие на проспекте разогнаны по разным частям улицы, остались только небольшие группки.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.