В правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг во время телефонного интервью, организованного Медиа-хабом при Посольстве США в Брюсселе заявил Помощник Секретаря Кларк Купер (Cooper Clarke), который представляет Бюро по политико-военных делам Государственного Департамента США.

Именно так он ответил на вопрос относительно судьбы законопроекта 3047, который был представлен в Конгрессе США в мае 2019 года с предложением предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО до того момента, когда в будущем Украина станет членом Альянса.

"Думаю, ваша аудитория не будет удивлена тем обстоятельством, что взаимоотношения между Украиной и Соединенными Штатами растут. И что в этом смысле лишь становятся глубже и полнее. Я считаю, что такое законодательство, и оно вроде других таких законодательных актов, которые уже были представлены, то в форме резолюции или в настоящем разрешении, является свидетельством того, где именно в Украине есть интересы Америки. Справедливо сказать, что есть растущая двусторонняя или, можно сказать, незаангажированная поддержка наших партнеров в Украине. Мы видим её не только в политическом смысле, но и, как вы заметили, с точки зрения оборонной безопасности", - отметил американский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году

Он отметил, что существует много направлений, где Украина и США могли бы углубить партнерство, которое существует уже сейчас.

"Мы могли бы лучше воплощать партнерство, и не только в части оборудования. Как я отмечал ранее, одно из направлений моих обязанностей – тренировки, а также организация совместных учений. Справедливо сказать, что есть здоровый аппетит в Правительстве Соединенных Штатов, и особенно в нашем Конгрессе, чтобы стоять поближе с нашим партнером, с Украиной. Я действительно вижу, что эти отношения растут. Этот законопроект является лишь одним примером того, как именно мы хотели бы быть ближе к Украине", - отметил Купер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прозрачность и гражданский контроль - условия, на которых США предоставляет Украине военную помощь, - Купер. ВИДЕО