Разведывательные органы стран-членов НАТО активизируют сотрудничество с военной разведкой Украины, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур стран - членов Североатлантического альянса генерал-полковник Василий Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР Минобороны Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности", - сказано в сообщении.

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По результатам встреч генерал-полковника Василия Бурбы с начальниками военных разведок Литвы, Латвии и Эстонии налажен обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.