Президент Зеленский не "сырой". У него есть общее понимание происходящих процессов, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" сообщил представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук

"Я не могу согласиться с утверждением, что Президент "сырой". У него есть общее понимание происходящих процессов. Главная задача государственного менеджера – выстроить команду профессионалов, которые досконально разбираются в своих направлениях. Я всю жизнь занимался правом, имею опыт работы над законопроектами. Именно поэтому мне доверили коммуникацию с Верховной Радой. Я принимаю меседжи от парламента, передаю их президенту, президент формулирует свои, и мы переводим их на язык законопроектов", - сказал он, комментируя реплику журналиста о том, что возникает ощущение, что президент Зеленский еще довольно "сырой" в политических вопросах, особенно в том, что касается юридических уловок, благодаря которым в законы можно вшить схемы и потоки.

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Также Стефанчук отметил, что Зеленский "давно морально был готов к лидерству, но публичность стала для команды некоторой неожиданностью": "Например, ты даешь интервью, а потом читаешь заголовок и удивляешься: разве я такое говорил?"

"Но быть под постоянным прицелом абсолютно нормально, когда ты идешь во власть. Это держит в тонусе", - подчеркнул представитель Президента в Раде.