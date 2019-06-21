Сегодня вечером под парламентом Грузии состоится новая акция протеста. Оппозиция выдвинула властям три требования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом сообщает "Первый канал Грузии".

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" и бывший секретарь Совета национальной безопасности Гига Бокерия заявил об "исключительно мирной" акции, запланированной на вечер 21 июня.

"После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс", - подчеркнул он.

Кроме того, грузинские оппозиционные силы после разгона акции 20 июня сформулировали три требования к правящей партии "Грузинская мечта", их также озвучил Бокерия: они требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также отказа от мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода исключительно на партийные списки.

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Бокерия от лица оппозиции призвал власти согласиться на условия до 19:00 21 июня по местному времени (18:00 по Москве), когда в Тбилиси запланирован новый митинг.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

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