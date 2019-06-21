Нардеп Найем заявил, что не будет баллотироваться в Раду

Об этом сообщил Найем в своем телеграмм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял решение не баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады", - сообщил Найем.

Депутат объяснил свое решение тем, что не произошло объединение тех лиц, с кем ему хотелось бы работать. По его словам, многие единомышленники идут в парламент по разным спискам, однако баллотироваться по мажоритарному округу и оказаться в парламенте без команды Найем считает неправильным.

"Мандат любой ценой мне не интересен", - подчеркнул он.

Нардеп напомнил, что почти два года своей работы в парламенте посвятил реформе патрульной полиции и чтобы лучше разбираться этом вопросе заочно окончил юридический факультет. По словам Найема, он понял, что его больше привлекает работа в исполнительной власти.

"Уже тогда я понял, что меня больше привлекает работа в исполнительной власти, где есть четко очерченная зона ответственности и полномочия… Я никуда не ухожу и буду искать возможность применить себя в правоохранительной сфере и в реконструкции и восстановлении прифронтовой зоны, а возможно, когда-нибудь и на де оккупированных территориях", - отметил он.

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