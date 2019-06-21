РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал".
Соответствующее решение объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.
В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания какой именно лодки, однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - захваченная в 2014 году субмарина "Запорожье" (U-001).
Стоит отметить, что лодку впервые спустили на воду еще в мае 1970 года.