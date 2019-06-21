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21.06.19 11:24

РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку "Запорожье". ФОТОрепортаж

Россия хочет утилизировать захваченную в 2014 году подводную лодку "Запорожье" (U-001) проекта 641 ВМС ВС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Український мілітарний портал".

Соответствующее решение объявило министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.

РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 01

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания какой именно лодки, однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта - захваченная в 2014 году субмарина "Запорожье" (U-001).

РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 02

Стоит отметить, что лодку впервые спустили на воду еще в мае 1970 года.

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РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 03
РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 04
РФ хочет утилизировать захваченную в 2014 году украинскую подводную лодку Запорожье 05
Фото: "Український мілітарний портал"

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